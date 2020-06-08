В Китае опубликовали отчет по борьбе с коронавирусом, в котором скрывают свои ошибки.

Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Отмечается, что китайское правительство защитило свои действия по борьбе с коронавирусом в новом подробном отчете, где был описан подход государства к борьбе с вирусом якобы как образец для всего остального мира.

“Называя эпидемию “испытанием на огнестойкость”, Пекин строит всеобъемлющую картину своих “кропотливых усилий” по выявлению вируса, прекращению его распространения и предупреждению других стран – повествование, которое игнорирует оплошности со стороны китайского правительства в самом начале вспышки”, – сказано в материале.

Сообщается, что действия местных китайских властей в отчете называются решительными. В Китае утверждают, что Всемирная организация здравоохранения была должным образом проинформирована уже 3 января 2020 года.



При этом в докладе рассказывают цензурированную версию событий, в которой нет ничего о бюрократических и политических проблемах, усугубивших кризис в китайском городе Ухань.

“Правительство Китая приложило все усилия для пропаганды этого доклада. Три министра, два вице-министра и президент Китайской академии медицинских наук провели совместную пресс-конференцию, чтобы опубликовать его в воскресенье утром в Информационном бюро Государственного совета, элитном антипропагандистском агентстве”, – говорится в статье.

При этом отмечается, что на данный момент Китай, в отличие от других государств, уже практически вернулся к нормальной жизни. В частности, в Пекине уже разрешили людям не носить маски на улице, а 7 июня по всей стране было зафиксировано 6 подтвержденных случаев заражения, 5 из которых были привезены из-за границы.



В китайском докладе утверждается, что критики “старались клеветать на Китай, якобы он распространяет политический вирус, и Китай ответит тем же на подобные политизированные действия”. Также утверждается, что государство сотрудничало с Соединенными Штатами во время борьбы с эпидемией. Помимо того, теперь в Китае заявляют, что не скрывали вспышку вируса.

“Пресс-конференция в воскресенье подчеркнула, насколько Си Цзиньпин снова укрепил свою власть. В первые дни вспышки эпидемии высший руководитель Китая почти ничего не сказал публично и в середине января совершил государственный визит в соседнюю Мьянму. Он отправил премьер-министра Ли Кэцяна, второе по величине должностное лицо страны, в Ухань, когда 23 января началось закрытие этого города, и назначил его ответственным. Но в новом докладе едва упоминается премьер-министр, а господина Си долго хвалили. Он часто описывается в боевых условиях как решительный командир, принимающий важные решения каждую неделю, а иногда и каждый день”, – сказано в материале.

