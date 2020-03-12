Китай отправил в Италию врачей и медицинское оборудование, чтоб помочь стране справится со вспышкой коронавируса.

Об этом пишет Vice.

В частности, в среду самолет с группой врачей-специалистов и медицинским оборудованием вылетел из Китая в Италию, где система здравоохранения испытывает колоссальную нагрузку в результате растущей вспышки коронавируса.

Представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин заявил, что команда медицинских экспертов “готова поделиться своим опытом”.

В свою очередь, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо отметил, что Китай посылает “врачей-специалистов, которые столкнулись с первым пиком коронавируса”, чтобы помочь справиться с ростом числа новых пациентов в Италии, где уже более 10 000 человек имеют положительный анализ на вирус.

“Нашим докторам не нужен кто-то, кто мог бы обучить их работе, но китайские врачи были первыми, кто имел дело с этим вирусом, и они могут поделиться своим опытом”, – сказал он.

Официальные представители Пекина объявили, что вспышка COVID-19 в Китае пошла на спад, и сообщили лишь о 24 новых случаях в среду.

В то же время, число погибших в Италии возросло во вторник на 168, при этом, было подтверждено 977 новых случаев.

В северной Италии, где находится центр вспышки, больницы испытывают сильную нагрузку из-за большого числа госпитализаций и случаев, требующих интенсивной терапии, что привело к опасности коллапса системы здравоохранения, если число инфицирования продолжит расти.

Отмечается, что Китай также согласился поставлять медицинское оборудование, в котором нуждается Италия, чтобы увеличить свои лечебные возможности. Это, в частности, 10 000 легочных вентиляторов, 2 миллиона лицевых масок и 20 000 защитных костюмов.

Итальянские врачи говорят, что новое оборудование крайне необходимо на фоне внезапного притока новых пациентов.