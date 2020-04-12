Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters со ссылкой на китайские СМИ.
В условиях частичного возобновления жизни после карантина из-за распространения коронавируса, Пекинская муниципальная комиссия по образованию решила открыть школы для учеников старших и средних классов.
Официальный представитель комиссии Ли И сообщил на пресс-конференции, что старшеклассники вернутся к учебе 27 апреля, средние классы – 11 мая.
- За 11 апреля еще 20 киевлян заболели коронавирусом.
- По состоянию на 12 апреля в Украине зафиксировано 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19.