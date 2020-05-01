Китай не допустил экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к участию в расследовании истоков возникновения коронавируса COVID-19.

Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявил представитель организации в КНР Гауден Галеа.

Отмечается, что ВОЗ неоднократно делала запрос на участие в расследовании.

“Мы знаем, что проводится какое-то национальное расследование, но на данном этапе нас не пригласили присоединиться. ВОЗ обращается с просьбой к комиссии по здравоохранению и властям. Происхождение вируса очень важно, взаимодействие между животным и человеком чрезвычайно важно и требует изучения. Приоритетом является то, что нам нужно знать, как можно больше, чтобы предотвратить повторение”, – подчеркнул Галеа.

Он также добавил, что веских оснований не допускать ВОЗ к расследованию у Китая нет.

Кроме того, власти Китая не предоставили организации доступ к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане, который стал эпицентром распространения коронавируса. При этом, в ВОЗ уверены в естественном происхождении вируса.

“Из всех имеющихся данных коллеги из нашей трехуровневой системы ВОЗ убеждены, что вспышка началась в Ухани и что это природный, а не промышленный вирус”, – сказал Галеа.