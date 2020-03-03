В связи с пандемией коронавируса на территории Китая, многие компании приостановили поставки своих материалов для других производителей товаров по всему миру, что несет урон экономике.

Об этом пишет The New York Times.

К примеру, американский производитель рюкзаков и туристического снаряжения для таких компаний, как Bed Bath & Beyond, Nordstrom Rack и Amazon, переживает о том, что в скором времени необходимо будет приостановить производство товаров по причине того, что не будет сырья из Китая.

Из-за недостатка материалов для изготовления продукции уже пришлось уволить пятую часть работников.

По мнению экономистов, виновником возможной мировой рецессии может стать именно Китай. Закрытие китайских рынков угрожает экономике Японии, Южной Кореи, Европы и США.

Второй фактор – многие страны продавали свое сырье в Китай. Сейчас это приостановлено, что также имеет негативное влияние на экономику.

Население Китая – крупнейший покупатель смартфонов, автомобилей и предметов роскоши в мире.