Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Китай наложил ограничения на публикацию научных исследований о происхождении нового коронавируса COVID-19. В соответствии с новой политикой научные статьи о происхождении COVID-19 будут подвергаться дополнительной проверке должностными лицами центрального правительства перед отправкой на публикацию.

Несколько уровней проверки

В соответствии с директивой, выпущенной научно-техническим департаментом министерства образования, “научные статьи о выявлении происхождения вируса должны строго контролироваться”. Директива основана на инструкциях, выпущенных 25 марта на заседании целевой группы Госсовета по предотвращению и контролю COVID-19.

Директива устанавливает уровни одобрения этих статей, начиная с академических комитетов в университетах. Затем их необходимо отправить в научно-технический отдел министерства образования, который затем направляет документы в целевую группу при Госсовете для проверки. Только после того, как университеты получат ответ от целевой группы, документы могут быть представлены в научные журналы.

Другие документы по COVID-19 будут проверяться академическими комитетами университетов, исходя из таких условий, как “академическая ценность” исследования и правильность “сроков публикации”.

Соответствующая директива была впервые опубликован в пятницу утром на веб-сайте университета Фудань в Шанхае, одного из ведущих университетов Китая. Сотрудник научно-технического департамента министерства образования подтвердил, что такая директива была выпущена. Он заявил, что “это внутренний документ” и он “не должен был быть обнародовано”.

Китайский университет геонаук в Ухани также опубликовал аналогичное уведомление о дополнительной проверке документов о COVID-19 на своем веб-сайте. Сейчас документы удалены с сайтов вузов, но доступны сохраненные версии страниц, на которых они были опубликованы.

Причины установления контроля над публикациями

Журналисты предполагают, что китайские власти ужесточают контроль над публикацией исследований о COVID-19 в связи с тем, что опубликованная в конце января серия научных работ о ранних случаях заболевания спровоцировала бурное обсуждение официальных отчетов правительства.

Китайский исследователь на условиях анонимности сообщил телеканалу, что этот шаг является тревожным и, вероятно, будет препятствовать объективному проведению важных научных исследований.

“Я думаю, что это скоординированные усилия китайского правительства по контролю над повествованием и покраске его так, как будто вспышка не произошла в Китае. И я не думаю, что они действительно будут терпеть любое объективное исследование, чтобы исследовать происхождение этой болезни”, — сказал он.

Стоит отметить, что первый случая коронавирусной болезни был зафиксирован в середине ноября прошлого года. На данный момент ученые пытаются идентифицировать так называемого нулевого пациента, чтобы понять, кто был источников коронавируса. Как предполагается, им могло быть дикое животное. К примеру, летучая мышь.

Вопрос о происхождении коронавируса стал политически чувствительной темой в Китае. Официальные лица страны, в частности, представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь пропагандировал в соцсетях идею о том, что вирус возник в США и был доставлен в Китай американскими военными.