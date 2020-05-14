Об этом говорится в комментарии посольства КНР в Украине в связи с иском, поданным против китайских и украинских властей в Окружной админсуд Киева.

“Вирус не знает границ и может появиться в любой момент в любой точке мира. Возможно, сегодня под удар попала одна страна, но завтра, может быть, пострадает и другая. Во время эпидемии коронавируса COVID-19 Китай является пострадавшей страной, и – по логике – заслуживает сочувствия. Мы никоим образом не сторона, которая извлекла бы пользу от эпидемии, тем более не сторона, которая принесла беду другим”, – подчеркнули пресс-спикер диппредставительства.

Представитель посольства заявил, что источник возникновения вируса не определен.

“Возложить ответственность на страну, которая первой сообщила о появлении нового вируса, – в мире нет таких прецедентов и нет такой логики. Вирус – общий враг всего человечества, а также вызов всему миру. Невозможно предугадать, а тем более – проконтролировать, когда, откуда и каким образом он вторгнется, причиняя вред всему человечеству”, – сказано в сообщении.

В посольстве считают, что “предпринятые китайским народом эффективные меры по контролю и профилактике COVID-19 позволили выиграть драгоценное время для всего мира”.

“В настоящее время, в условиях все еще продолжающийся эпидемии, мировому сообществу нужно не искать врагов, обвиняя и перекладывая ответственность с одних на других, а укреплять сотрудничество, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть вирус, излечить заболевших, избавить от нависшей угрозы как можно большее количество людей, вернуть все на круги своя”, – сказал пресс-спикер посольства.

8 мая стало известно, что организация “Правовое партнерство Украины” подала в Окружной админсуд Киева иск к украинским и китайским чиновникам в связи с пандемией коронавируса. Представляющий организацию адвокат Дмитрий Касьяненко заявил, что КНР допустила распространение коронавируса, а украинские чиновники не приняли мер, чтобы не допустить COVID-19 в страну.

Окружной админсуд пока решает, открывать ли производство по этому иску.

В общем иск содержит 9 требований, среди которых – обязать Правительство КНР выплатить все гражданско-правовые убытки и реституции, установленные нормами международного права, обязать КМУ разработать и выполнить соответствующие государственные целевые программы и санитарно-противоэпидемические правила и нормы на выполнение ЗУ “О защите населения от инфекционных болезней”, а МОЗ – обеспечить проведение комплексных клинических испытаний лекарственных средств и экспертизы материалов клинических испытаний.