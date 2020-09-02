В Министерстве обороны США обнародовали отчет, согласно которому Китай на протяжение десяти лет собирается удвоить ядерный арсенал. Сейчас у страны около 200 ядерных боеголовок.

Об этом сообщает американское издание The Hill, ссылаясь на отчет Пентагона.

Это ежегодный отчет Пентагона о военное мощи Китая.

В документе сказано, что на протяжение последующих пяти лет Китай намерен перешагнуть отметку в 200 боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет.

Это позволит Китаю работать над следующим этапом – запускать ядерные ракеты с воздуха, земли и моря.

В Пентагоне сделали акцент на том, что не обеспокоены планами Китая относительно удвоения ядерного потенциала. Их волнует демонстрация военной силы со стороны Китая. Исходя из этого, в Пентагоне рекомендуют США также укрепить ядерные силы.

Резюмируя, в отчете указали, что через 10 лет в Китае планируют увеличить количество активных боеголовок как минимум вдвое – то есть до около 400 единиц.

Отчет Пентагона – не первое предупреждение США о попытках Китая удвоить свой ядерный арсенал, но это первый раз, когда министерство обороны назвало конкретные цифры.

Для сравнения, в США около 3800 активных ядерных боеголовок.

“Даже если Пентагон говорит правду и Китай действительно удвоит свой арсенал к 2030 году до 400-500 боеголовок, арсенал Китая останется намного меньше и менее боеспособным, чем у США и России”, – отметил по этому поводу Кингстон Рейф, директор по политике разоружения и снижения угроз Ассоциации по контролю над вооружениями.