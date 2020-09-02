Об этом сообщает американское издание The Hill, ссылаясь на отчет Пентагона.
Это ежегодный отчет Пентагона о военное мощи Китая.
В документе сказано, что на протяжение последующих пяти лет Китай намерен перешагнуть отметку в 200 боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет.
Это позволит Китаю работать над следующим этапом – запускать ядерные ракеты с воздуха, земли и моря.
В Пентагоне сделали акцент на том, что не обеспокоены планами Китая относительно удвоения ядерного потенциала. Их волнует демонстрация военной силы со стороны Китая. Исходя из этого, в Пентагоне рекомендуют США также укрепить ядерные силы.
Резюмируя, в отчете указали, что через 10 лет в Китае планируют увеличить количество активных боеголовок как минимум вдвое – то есть до около 400 единиц.
Отчет Пентагона – не первое предупреждение США о попытках Китая удвоить свой ядерный арсенал, но это первый раз, когда министерство обороны назвало конкретные цифры.
Для сравнения, в США около 3800 активных ядерных боеголовок.
“Даже если Пентагон говорит правду и Китай действительно удвоит свой арсенал к 2030 году до 400-500 боеголовок, арсенал Китая останется намного меньше и менее боеспособным, чем у США и России”, – отметил по этому поводу Кингстон Рейф, директор по политике разоружения и снижения угроз Ассоциации по контролю над вооружениями.
- 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
- 1 февраля США объявили о приостановке своего участия в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСДМ) с Россией, который был подписан в 1987 году.
- 4 января 2019 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Российской Федерации есть последний шанс, чтобы начать выполнять условия договора. При этом генсек Альянса подчеркнул, что если РФ не будет придерживаться условий ракетного договора, то у НАТО “есть много потенциальных способов реагирования”.