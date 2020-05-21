Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Правительство Китая внесет законы о национальной безопасности Гонконга в повестку дня своей парламентской сессии в пятницу.
Технические детали инициативы, которую называют провокационным шагом, пока остаются неясными.
Закон о национальной безопасности Гонконга должен стать ответом Китая на продемократические протесты, которые возникли в прошлом году и привели к массовым арестам.
В середине мая в Гонконге возобновились протесты в поддержку демократии.
Полиция сообщила, что арестованы 230 человек в возрасте от 12 до 65 лет по обвинению в незаконных собраниях, нападении на сотрудника полиции и из-за отсутствия документов.
Кроме того, 18 человек были доставлены в больницы. Во время протестов полиция применила перцовые баллончики в отношении журналистов и активистов.
Напомним, демонстранты выступают против выдачи предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР, где некоторым может грозить смертная казнь.
Нынешние акции протеста стали самыми масштабными в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году. По данным наблюдателей, максимальное количество протестующих достигало 1,7 млн человек.
- Власти Китая 6 августа провели масштабную тренировку для более чем 12 тысяч правоохранителей в городе Шэньчжэнь, который граничит с Гонконгом. Полицейские тренировались разгонять акции протеста.
- 14 августа полиция Гонконга выпустила слезоточивый газ по сотням протестующих, которые собрались возле полицейского участка в жилом районе Шам Шуй По в Коулуне.
- Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что, по данным американской разведки, правительство Китая стягивает войска на границу с Гонконгом.
- 1 октября полиция Гонконга подстрелила молодого протестующего.