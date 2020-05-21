Правительство Китая внесет в парламент законопроекты о безопасности Гонконга.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Правительство Китая внесет законы о национальной безопасности Гонконга в повестку дня своей парламентской сессии в пятницу.

Технические детали инициативы, которую называют провокационным шагом, пока остаются неясными.

Закон о национальной безопасности Гонконга должен стать ответом Китая на продемократические протесты, которые возникли в прошлом году и привели к массовым арестам.

В середине мая в Гонконге возобновились протесты в поддержку демократии.

Полиция сообщила, что арестованы 230 человек в возрасте от 12 до 65 лет по обвинению в незаконных собраниях, нападении на сотрудника полиции и из-за отсутствия документов.

Кроме того, 18 человек были доставлены в больницы. Во время протестов полиция применила перцовые баллончики в отношении журналистов и активистов.

Напомним, демонстранты выступают против выдачи предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР, где некоторым может грозить смертная казнь.

Нынешние акции протеста стали самыми масштабными в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году. По данным наблюдателей, максимальное количество протестующих достигало 1,7 млн человек.