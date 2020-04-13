Китай помогает в борьбе с COVID-19, чтобы укрепиться в других странах – Reuters

Об этом пишет международное информационное агентство Reuters.
“Нет никаких сомнений в том, что Китай будет использовать вспышку COVID-19 для дальнейшего развития того, что Китай называет своими национальными интересами”, – сказал Гордон Хоулден, бывший канадский дипломат и директор Китайского института Университета Альберты.
Эксперт считает, что Китай будет использовать эпидемию коронавируса в своих интересах.
“Это будет включать продвижение собственной модели управления, в данном случае ее методологии эпидемиологии”, – сказал он.
Эта методология основана на агрессивном и всеобъемлющем подходе Китая для борьбы с этим вирусом, включая локализацию Ухани, и ноу-хау, которые Китай создал для борьбы с эпидемией.
В Китае утверждают, что главной целью предоставления помощи другим странам является обмен опытом.
“Пресс-секретарь министерства внутренних дел Китая Чжао Лицзянь на пресс-конференции в четверг заявил, что целью направления медицинских бригад является обмен опытом Китая по борьбе с вирусом, а не экспорт его модели управления за границу”, – пишет Reuters.
Отметим, что в Сербии, одном из ближайших европейских союзников Пекина, и нескольких других дружественных странах, Китай предоставляет практические рекомендации по борьбе с коронавирусом, который охватил весь мир. Эти усилия приводят к тому, что западные правительства опасаются растущего влияния Китая.
- По состоянию на 10 апреля, в Украине коронавирусом COVID-19 заразились 334 медицинских работника.