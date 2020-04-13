Китай помогает в борьбе с COVID-19, чтобы укрепиться в других странах – Reuters

Китай предоставляет практические рекомендации по борьбе с коронавирусом в другие страны, руководствуясь собственными интересами.

Об этом пишет международное информационное агентство Reuters.

“Нет никаких сомнений в том, что Китай будет использовать вспышку COVID-19 для дальнейшего развития того, что Китай называет своими национальными интересами”, – сказал Гордон Хоулден, бывший канадский дипломат и директор Китайского института Университета Альберты.

Эксперт считает, что Китай будет использовать эпидемию коронавируса в своих интересах.

“Это будет включать продвижение собственной модели управления, в данном случае ее методологии эпидемиологии”, – сказал он.

Эта методология основана на агрессивном и всеобъемлющем подходе Китая для борьбы с этим вирусом, включая локализацию Ухани, и ноу-хау, которые Китай создал для борьбы с эпидемией.

В Китае утверждают, что главной целью предоставления помощи другим странам является обмен опытом.

“Пресс-секретарь министерства внутренних дел Китая Чжао Лицзянь на пресс-конференции в четверг заявил, что целью направления медицинских бригад является обмен опытом Китая по борьбе с вирусом, а не экспорт его модели управления за границу”, – пишет Reuters.

Отметим, что в Сербии, одном из ближайших европейских союзников Пекина, и нескольких других дружественных странах, Китай предоставляет практические рекомендации по борьбе с коронавирусом, который охватил весь мир. Эти усилия приводят к тому, что западные правительства опасаются растущего влияния Китая.