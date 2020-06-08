Китай призвал сенатора США Рика Скотта предоставить доказательства, подтверждающие его обвинение в том, что Пекин пытается замедлить или саботировать разработку вакцины против COVID-19 западными странами.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

“Поскольку этот законодатель сказал, что у него есть доказательства того, что Китай пытается саботировать западные страны в разработке вакцин, пожалуйста, позвольте ему представить доказательства. Не нужно стесняться”, – заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чунин.

Скотт отказался сообщить подробности улик, когда их спросили во время интервью в воскресенье, но сказал, что они были получены от разведки.