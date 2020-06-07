Американский сенатор от Республиканской партии Рик Скотт заявил, что у него есть доказательства того, что Китай пытается замедлить или саботировать разработку вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает ВВС.

Скотт заявил, что у него есть доказательства, но предоставить их отказался. Он лишь сообщил, что доказательства получила разведка.

Он считает, что первыми вакцину от COVID-19 разработают либо США, либо Великобритания. Сенатор отметил, что Британия и США готовы поделиться своими вакцинами сразу же, тогда как Китай этого делать не будет.

Такие действия Китая сенатор пояснил тем, что азиатское государство “хочет доминировать над остальным миром”.

“Мы должны сделать эту вакцину. К сожалению, у нас есть доказательства того, что коммунистический Китай пытается устроить саботаж или замедлить разработку вакцины на Западе”, – сказал сенатор.

Стоит отметить, что сенатор Рик Скотт входит в состав комитетов американского Сената по вооруженным силам и национальной безопасности США.

При этом, разведывательный альянс Five Eyes, в который входят Великобритания и США, заявил, что доказательств, о которых говорит Скотт, ни у них, ни у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет.

Президент Си Цзиньпин заявил в прошлом месяце на Всемирной ассамблее здравоохранения, что разрабатываемые Китаем вакцины станут “глобальным общественным благом”, как только они будут готовы к использованию, и это будет вкладом Китая в обеспечение доступности и доступности вакцин в развивающихся странах.