Про це повідомляють агентства Reuters та Associated Press із посиланням на китайські державні ЗМІ.
Генеральна адміністрація спорту Китаю повідомила, що весняний сезон сходження на гору з тибетського боку Евересту скасовується. У Пекіні побоюються, що альпіністи з непальського боку можуть поширити коронавірус.
Наразі Непал переживає потужний спалах COVID-19. Водночас владі Китаю вдається в основному стримувати поширення коронавірусу всередині країни.
За даними АР, ще до заборони Китай видав 38 дозволів своїм громадянам на весняне сходження на Еверест. За даними ж Reuters, дозволи видали 21 альпіністу.
У Непалі ж надали такий дозвіл на квітень – травень рекордній кількості альпіністів – 408 людям, щоб спробувати залучити відвідувачів після того, як туристична галузь країни торік постраждала від пандемії. При цьому в базовому таборі на Евересті в Непалі зафіксували спалах коронавірусу (щонайменше 30 хворих альпіністів були евакуйовані з табору).
Раніше китайська влада заявляла, що хоче встановити “розділову лінію” на вершині Евересту для запобігання зустрічей альпіністів з Непалу з альпіністами з Тибету.
Гора Еверест – найвища вершина Землі, розташована в Гімалаях на кордоні Китаю (Тибетського автономного району) і Непалу. Її висота становить майже 8849 метрів.
- Раніше повідомлялося, що уряд Непалу призупинив міжнародне авіасполучення до 31 травня через стрімке поширення коронавірусу. З країни не встигли виїхати 107 громадян України. Здебільшого це альпіністи та туристи.
- У грудні минулого року стало відомо, що найвища в світі гора Еверест виявилася майже на метр вищою, ніж вважалося раніше. Так, Еверест “виріс” на 86 см і тепер, згідно з дослідженням міністерств закордонних справ та служб з питань геодезії Китаю та Непалу, його висота становить 8848,86 м.