Китай скрывал и уничтожал доказательства вспышки коронавируса, – спецслужбы

Об этом пишет британское издание The Saturday Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад, подготовленный разведывательным альянсом “Пяти глаз” (“Five Eyes”), куда входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

В докладе говорится, что китайское правительство, “создавая угрозу для других стран”, преднамеренно скрывало новости о вирусе, заставляя молчать или “исчезать” докторов, которые открыто говорили о новой опасности. Правительство уничтожало данные о вирусе в лабораториях и отказывалось предоставлять биологические образцы международным ученым, которые работали над созданием вакцины.

В документе отмечается, что Пекин еще в начале декабря 2019 года имел доказательства передачи инфекции от человека к человеку, но упорно отрицал этот факт вплоть до 20 января 2020 года. 3 января Национальный комитет здравоохранения Китая распорядился уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию о неизвестной инфекции.

В докладе также говорится о том, что Австралийская лаборатория здоровья животных CSIRO сотрудничала с группой китайских ученых, которые занимались генетическими модификациями смертоносных коронавирусов, что передаются от летучих мышей к человеку и не поддаются лечению.

Речь идет о группе ученых во главе с доктором Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии, которая в 2013 году исследовала образцы фекалий подковоносых летучих мышей в пещере в провинции Юньнань. Ученым удалось выяснить, что как минимум один из 50 вирусов, обнаруженных в образцах, на 96% генетически схож с вирусом SARS-CoV-2 – COVID-19.

Когда Ши услышала новость о вспышке нового вируса, похожего на пневмонию, она рассказала о бессонных ночах, которые переживала, беспокоясь о том, не являются ли ее исследования причиной вспышки.

Австралийское правительство заявляет о том, что вирус, скорее всего, возник на животном рынке в Ухане, но существует небольшая вероятность – 5-% вероятность – он случайно просочился из лаборатории. Похожей позиции придерживаются и США. Там считают, что вирус, скорее всего, просочился из лаборатории, но не исключают и рынок животных, где ранее возникли другие болезни, включая птичий грипп H5N1 и SARS.

Ученые также провели исследования по синтезу коронавирусов, подобных SARS, чтобы установить, могут ли они передаваться от летучих мышей к млекопитающим. Это исследование, проведенное в ноябре 2015 года совместно с университетом штата Северная Каролина, показало, что вирус, похожий на SARS, может передаваться напрямую от летучих мышей к человеку и не поддается лечению.