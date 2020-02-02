Власти Китая сообщили о вспышке смертельного птичьего гриппа H5N1 в провинции Хунань, которая находится на южной границе провинции Хубэй, эпицентре коронавируса.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявление Министерства сельского хозяйства Китая.

“Птичий грипп распространился с фермы в районе Шуанцин города Шаоян, где находилось 7850 кур, 4500 кур умерли. Местные органы власти забрали для утилизации 17 828 голов птицы”, – говорится в заявлении китайского Министерства сельского хозяйства и сельского хозяйства.

Случаев заражения человека вирусом Хунань H5N1 пока не зарегистрировано.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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