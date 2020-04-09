Об этом сказано в материале американского издания Foreign Policy.
В материале отмечается, что Китай, воспользовавшись тем, что ЕС отвернулся от Сербии во время эпидемии коронавируса укрепил на Балканах свое присутствие. Это связывают с тем, что европейская дипломатия уделяла недостаточно внимания отношениям с Сербией.
“Я верю в своего друга и моего брата Си Цзиньпина и верю в помощь китайцев. Единственная страна, которая может нам помочь, это Китай”, – сказал Вучич.
После того, как президент Сербии Александр Вучич объявил в стране чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса, Китай направил в Сербию помощь для борьбы с коронавирусом.
В то же время, Брюссель запретил экспорт некоторых средств медицинской защиты в страны, которые не являются членами ЕС, в том числе такие страны-кандидаты, на членство в ЕС, такие, как Сербия. Это вызвало гнев в Белграде.
“К настоящему времени вы все поняли, что великой международной солидарности на самом деле не существует. Европейской солидарности не существует. Это была сказка на бумаге”, – сказал Вучич.
- Как сообщалось ранее, 14 марта правительство Польши решило закрыть границы для иностранцев на 10 дней.
- В среду, 25 марта, было принято решение о продлении действия ограничения еще на 20 дней. Границы страны будут закрыты для иностранных граждан до середины апреля.