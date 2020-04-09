За период эпидемии коронавируса, Китай получил значительное преимущество над ЕС в отношениях с Сербией.

Об этом сказано в материале американского издания Foreign Policy.

В материале отмечается, что Китай, воспользовавшись тем, что ЕС отвернулся от Сербии во время эпидемии коронавируса укрепил на Балканах свое присутствие. Это связывают с тем, что европейская дипломатия уделяла недостаточно внимания отношениям с Сербией.

“Я верю в своего друга и моего брата Си Цзиньпина и верю в помощь китайцев. Единственная страна, которая может нам помочь, это Китай”, – сказал Вучич.

После того, как президент Сербии Александр Вучич объявил в стране чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса, Китай направил в Сербию помощь для борьбы с коронавирусом.

В то же время, Брюссель запретил экспорт некоторых средств медицинской защиты в страны, которые не являются членами ЕС, в том числе такие страны-кандидаты, на членство в ЕС, такие, как Сербия. Это вызвало гнев в Белграде.

“К настоящему времени вы все поняли, что великой международной солидарности на самом деле не существует. Европейской солидарности не существует. Это была сказка на бумаге”, – сказал Вучич.