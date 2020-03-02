Власти Китая заставляют уйгуров работать на фабриках, которые производят продукцию для десятков всемирно известных брендов.

Об этом говорится в докладе Австралийского института стратегической политики (ASPI).

“Китайское правительство способствовало массовому переводу уйгуров и других этнических меньшинств из западного региона Синьцзяна на заводы по всей стране. Уйгуры принудительно работают на заводах, которые входят в цепочки поставок по меньшей мере 83 известных мировых брендов в области технологий, одежды и автомобильной промышленности, включая Apple, BMW, Gap, Huawei, Nike, Samsung, Sony и Volkswagen”, – говорится в отчете.

Согласно отчету, в период между 2017 и 2019 годами более 80 000 уйгуров оказались в трудовом рабстве.

Люди все время находятся вдали от дома, живут в изолированных общежитиях, в нерабочее время и находятся под постоянным наблюдением. Уйгурам запрещено проводить религиозные обряды. Работники очень ограничены в передвижении.

ASPI нашел 27 китайских фабрик, на которых работают уйгуры. Эти предприятия связаны такими известными брендами: Apple, Google, Microsoft, Adidas, Nike, H&M, Uniqlo, Zara, Mercedes-Benz и Volkswagen. Предполагается, что бренды не знали о принудительном труде уйгуров на фабриках своих поставщиков.

В отчете отмечается, что местные органы власти и частные брокеры платят за каждого человека правительству провинции Синьцзян. Считается, что такой труд является неотъемлемой частью процесса “перевоспитания”, который правительство Китая называет “профессиональным образованием”.

“Иностранные правительства, предприятия и международные организации должны оказывать давление на китайское правительство с целью прекращения использования уйгурского принудительного труда и внесудебных задержаний. Основанием для такого давления являются Конвенции Международной организации труда (МОТ) о принудительном труде 1930 года (№ 29) и Протокола 2014 года к Конвенции о принудительном труде. Потребители и группы защиты интересов потребителей должны требовать от компаний, производящих продукцию в Китае, поведения надлежащей проверки прав человека в их цепочках поставок”, – говорится в отчете.

С 2017 года более миллиона уйгуров и представителей других тюркских мусульманских меньшинств переселили в “лагеря перевоспитания”, которые некоторые эксперты называют “культурным геноцидом”.

В лагерях задержанные подвергаются политической идеологической обработке, вынуждены отказаться от своей религии и культуры и, в некоторых случаях подвергаются пыткам.

Уйгуры — один из древнейших тюркоязычных народов Азии, представители которого исповедуют ислам. Подавляющее большинство уйгуров живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая.