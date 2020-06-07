Китай будет укреплять международное сотрудничество в будущих клинических испытаниях вакцины против COVID-19.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Министр науки и технологий заявил, что Китай прилагает огромные усилия для разработки вакцины против новой эпидемии коронавируса.

“Разработка вакцины по-прежнему является основной стратегией в наших усилиях по преодолению нового коронавируса”, – заявил министр науки и технологий Ван Чжиган на пресс-конференции в Пекине.

Президент Си Цзиньпин заявил в прошлом месяце на Всемирной ассамблее здравоохранения, что разрабатываемые Китаем вакцины станут “глобальным общественным благом”, как только они будут готовы к использованию, и это будет вкладом Китая в обеспечение доступности и доступности вакцин в развивающихся странах.

Ранее Администрация президента США Дональда Трампа обвинила Китай в сокрытии и отсутствии прозрачности в отношении пандемии.

Пекин неоднократно отрицал обвинения, заявляя, что с самого начала информировал мир в полной мере.