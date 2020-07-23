Китай успешно запустил свою первую миссию для исследования Марса "Тяньвэнь-1" (Tianwen-1 – в переводе "Вопросы к небу-1").

Об этом сообщает британское агентство BBC.

Крупнейшая китайская ракета-носитель Long Long 5 Y-4 с автоматической межпланетной станцией на борту успешно стартовала в 12:41 (по местному времени) с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань. Миссия состоит из орбитального аппарата, посадочной платформы и марсохода.

Ожидается, что аппарат достигнет Марса в феврале 2021 года.

China Thursday launched its first #Mars probe on a Long March-5 rocket from the Wenchang Spacecraft Launch Site on the coast of southern China’s island province of Hainan pic.twitter.com/qTSqHUVzab — China Xinhua News (@XHNews) July 23, 2020

Космическая станция пробудет на орбите Красной планеты около двух месяцев: будет проводить детальную съемку поверхности для выбора наиболее подходящего места посадки.

Ориентировочно в апреле 2021 года посадочная платформа с 240-килограммовым марсоходом отделится от орбитального аппарата и совершит посадку на поверхность Марса. Предварительным местом посадки выбран район равнины Утопия в северном полушарии Марса.

Марсоход питается от складных солнечных батарей, оснащен мультиспектральными камерами для навигации и топографической съемки, радиолокационной станцией для исследования геологического строения планеты, прибором для анализа химического состава грунта, а также метеостанцией.

Марсоход будет заниматься изучением поверхности планеты и поиском воды. Запланированный срок его работы составляет не менее 90 марсианских суток – солов (длится 24 часа и 39 минут).

В это же время орбитальный аппарат будет также изучать Марс с орбиты, используя приборы дистанционного зондирования.

Если все пройдет по плану, Китай станет второй страной после США, сумевшей успешно провести научную миссию на поверхности Марса.