Об этом сообщает британское агентство BBC.
Крупнейшая китайская ракета-носитель Long Long 5 Y-4 с автоматической межпланетной станцией на борту успешно стартовала в 12:41 (по местному времени) с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань. Миссия состоит из орбитального аппарата, посадочной платформы и марсохода.
Ожидается, что аппарат достигнет Марса в феврале 2021 года.
China Thursday launched its first #Mars probe on a Long March-5 rocket from the Wenchang Spacecraft Launch Site on the coast of southern China’s island province of Hainan pic.twitter.com/qTSqHUVzab
— China Xinhua News (@XHNews) July 23, 2020
Космическая станция пробудет на орбите Красной планеты около двух месяцев: будет проводить детальную съемку поверхности для выбора наиболее подходящего места посадки.
Ориентировочно в апреле 2021 года посадочная платформа с 240-килограммовым марсоходом отделится от орбитального аппарата и совершит посадку на поверхность Марса. Предварительным местом посадки выбран район равнины Утопия в северном полушарии Марса.
Марсоход питается от складных солнечных батарей, оснащен мультиспектральными камерами для навигации и топографической съемки, радиолокационной станцией для исследования геологического строения планеты, прибором для анализа химического состава грунта, а также метеостанцией.
Марсоход будет заниматься изучением поверхности планеты и поиском воды. Запланированный срок его работы составляет не менее 90 марсианских суток – солов (длится 24 часа и 39 минут).
В это же время орбитальный аппарат будет также изучать Марс с орбиты, используя приборы дистанционного зондирования.
Если все пройдет по плану, Китай станет второй страной после США, сумевшей успешно провести научную миссию на поверхности Марса.
- 19 июля Объединенные Арабские Эмираты первые среди арабских стран запустили миссию на Марс.
- Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником связи, который предназначен для нужд военных из Южной Кореи.