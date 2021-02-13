Covid-19 Украина

обновлено 13.02.2021 в 10:01

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Китай отказался предоставить ВОЗ исходные данные о первых случаях COVID-19 – WSJ

Китай отказался предоставлять экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), работавшим в Ухане, первичную персонализированную информацию о ранних случаях заражения коронавирусом COVID-19.

Суббота, 13 февраля 2021, 10:10

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление специалистов ВОЗ.

В частности, китайские власти отклонили запросы на предоставление таких данных о 174 случаях COVID-19, которые они выявили на ранней стадии вспышки в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.

По словам членов команды ВОЗ, китайские власти и ученые предоставили собственные исследования, при этом китайская сторона уверяла, что не зафиксировала случаев COVID-19 в месяцы, которые предшествовали его вспышке в Ухане.

Однако ВОЗ не позволили ознакомиться с данными, которые лежали в основе этих исследований и которые могли бы позволить экспертам провести собственный анализ того, насколько рано и насколько широко вирус начал распространяться в Китае.

“Они показали нам пару примеров, но это не то же самое, что и обработать все их, а это требуется для стандартного эпидемиологического исследования”, – объяснил микробиолог ВОЗ Доминик Дуайер.

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Теги: ВОЗ, Китай, Коронавирус, Ухань

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