Китай отказался предоставить ВОЗ исходные данные о первых случаях COVID-19 – WSJ

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление специалистов ВОЗ.

В частности, китайские власти отклонили запросы на предоставление таких данных о 174 случаях COVID-19, которые они выявили на ранней стадии вспышки в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.

По словам членов команды ВОЗ, китайские власти и ученые предоставили собственные исследования, при этом китайская сторона уверяла, что не зафиксировала случаев COVID-19 в месяцы, которые предшествовали его вспышке в Ухане.

Однако ВОЗ не позволили ознакомиться с данными, которые лежали в основе этих исследований и которые могли бы позволить экспертам провести собственный анализ того, насколько рано и насколько широко вирус начал распространяться в Китае.

“Они показали нам пару примеров, но это не то же самое, что и обработать все их, а это требуется для стандартного эпидемиологического исследования”, – объяснил микробиолог ВОЗ Доминик Дуайер.