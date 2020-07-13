Об этом сообщило британское агентство Reuters.

Уточняется, что в Китае намерены ввести санкции против организаций и должностных лиц Соединенных Штатов Америки, среди которых в том числе и сенатор-республиканец Марко Рубио.

При этом китайская сторона заявляет, что это является ответом на американские санкции.

По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин, речь идет об ответе на ограничения Вашингтона по отношению к высокопоставленным китайским чиновникам за нарушения прав человека по отношению к уйгурскому мусульманскому меньшинству в Китае.