Китай выпустил цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19 для своих граждан, планирующих поездки за границу, и присоединился к другим странам, выдающим аналогичные документы. Таким образом страна надеется восстановить свою экономику.

Об этом сообщает Reuters.

Поскольку вакцины внедряются во всем мире, несколько стран, включая Бахрейн, уже ввели сертификаты, идентифицирующие вакцинированных людей. Также Европейский союз согласился разработать паспорта вакцины под давлением южных стран, зависящих от туризма.

Департамент консульских дел при министерстве иностранных дел Китая сообщает, что сертификат будет содержать подробную информацию о вакцинации и результатах тестов на коронавирус.

Министр иностранных дел Ван И заявил в воскресенье, что цель сертификата – обеспечить взаимную проверку информации – такой, как тестирование на нуклеиновые кислоты и вакцинацию, а также способствовать безопасному и упорядоченному взаимодействию людей.

Пока не понятно, с какими странами Китай ведет переговоры для признания своего COVID-паспорта. Страна также еще не объявила о смягчении карантинных ограничений для прибывающих людей, уже вакцинированных от коронавируса.

Необходимость обсервации все еще останется для всех, кто прибывает в КНР, поскольку не исключено, что вакцинированные люди все еще могут быть заражены вирусом.