Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Модуль Tianhe, в якому є житлові приміщення для членів екіпажу, був запущений з космодрому Веньчан на ракеті Long March-5B.

Китай сподівається ввести нову станцію в експлуатацію до 2022 року.

Єдина космічна станція, яка в даний час знаходиться на орбіті, – це Міжнародна космічна станція. Китаю заблокували можливість туди посилати своїх астронавтів.

Китай досить пізно почав освоєння космосу. Тільки в 2003 році він відправив свого першого космонавта на орбіту, ставши третьою країною, яка зробила це, після Радянського Союзу і США.

Поки що Китай відправив на орбіту два космічні станції – “Tiangong-1” і “Tiangong-2”, які були випробувальними станціями, дозволяючи астронавтам перебувати там лише на короткий час.

Tianhe – китайське слово “гармонія небес” – буде працювати не менше десяти років.

Пекін планує провести ще як мінімум десять подібних запусків з додатковими модулями до завершення будівництва космічної станції Tiangong в наступному році, яка буде обертатися навколо Землі на висоті від 340 до 450 км (210-280 миль).

МКС повинна бути виведена з експлуатації після 2024 року що потенційно може залишити “Tiangong” як єдину космічну станцію на орбіті Землі.