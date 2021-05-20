Китай заявив про намір відправити вакцини проти коронавірусу COVID-19 майже в 40 країн Африки. Влада КНР пояснила це "дипломатією вакцинації".

Про це повідомляє журнал TIME.

В Міністерстві закордонних справ Китаю підтвердили цю інформацію, додавши, що вакцини деяким країнам віддадуть безкоштовно, а деяким – за “вигідними цінами”.

Китайські чиновники недвозначно натякнули на США, сказавши, що африканським та іншим бідним країнам доведеться чекати ще декілька місяців, поки в багатих країнах (маючи на увазі США) завершать вакцинацію власного населення.

В МЗС Китаю сказали, що вважають необхідним зберегти високі темпи вакцинації китайців проти коронавірусу, але при цьому намагатимуться допомагати вакцинами іншим країнам.

Напередодні в Радбезі ООН закликали країни, де достатньо вакцин проти коронавірусу поділитися з іншими. Зокрема, йшлося про Африку, де населення отримало лише 2% доз вакцин від світового запасу. Всі 15 членів засідання підтримали таку ініціативу, заявивши про необхідність “рівноправного доступу” до якісних й доступних за ціною тестів, препаратів та вакцин проти COVID-19.

В журналі зазначили, що Китай вже пообіцяв 500 мільйонів доз своїх вакцин 45 країнам світу.