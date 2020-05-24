Об этом идет речь в материале американской медиакомпании Bloomberg.

“Китай не намерен ни менять США, ни подменять США. Также желательно, чтобы и США этого придерживались”, – сказал Ван Йи.

Он также раскритиковал США из-за замедления ядерных переговоров с Северной Кореей и предупредил, что они не должны пересекать “красную линию” Пекина в отношения Тайваня.

За последние несколько месяцев отношения между США и Китаем резко ухудшились, поскольку Америка стала одной из стран, которая наиболее сильно пострадала от пандемии коронавируса.

Две крупнейшие экономики мира столкнулись по ряду вопросов: от торговли до прав человека. Последний шаг Пекина, направленный на ужесточение контроля над Гонконгом, вызвал еще одно противостояние между президентом США Дональдом Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином.

“Некоторые американские политические силы берут в заложники двусторонние отношения, пытаясь втянуть страны в новую “холодную войну”. Это опасно и поставит под угрозу мир во всем мире”, – сказал Ван Йи.

Ван Йи предупредила США по поводу Тайваня после того, как госсекретарь США Майкл Помпео нарушил традицию и поздравил на прошлой неделе президента острова Цай Ин Вена с вступлением в должность на второй срок. В то же время, Пекин считает Тайвань своей провинцией.

Ранее, на сайте министерства иностранных дел Китая накануне разместили статью под названием “24 нелепых обвинения во лжи”. В материале утверждалось, что американские журналисты и политики намерено пытались “переложить вину на Китай” в борьбе с пандемией коронавируса.