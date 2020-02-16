В Житомире изолируют всех работников из Китая, которые задействованы на строительстве объездной дороги.

Об этом в Facebook написал глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

“Получена информация, что авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited (SCL) после празднования китайского Нового года, для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира. По данным Госмиграционной службы, до выезда за границу около 40 работников из КНР работали на объекте. 16 работников из КНР оставались на территории Украины”, – написал он.

Бунечко рассказал, что 13 февраля в Украину прибыл один работник, которого медики проверили.

Для нивелирования всех рисков руководство компании приняло решение изолировать работника на 14 дней.

“Все остальные работники, которые прибудут из Китая, будут изолированы. Контракты этих работников не будут аннулированы, так как государство несет значительные убытки. Решено ежедневно обмениваться информацией о новоприбывших работниках с управлением здравоохранения Житомирской ОГА и контактировать с ГМС”, – отметил губернатор области.