Об этом сообщает South China Morning Post.

Доказано, что вакцина безопасна, и участники, получавшие курс из двух доз, вырабатывали высокий уровень антител против вируса – 99,52 процента, согласно заявлению, опубликованному в среду дочерним предприятием компании Пекинским институтом биологических продуктов. который также официально подал заявку в регулирующие органы Китая на условный листинг, говорится в сообщении.

Было представлено несколько дополнительных деталей, включая важную информацию о размере выборки участников, которые оценивались для достижения результатов, или о том, какие данные были проанализированы.

Вакцина проходит клинические испытания в нескольких странах мира, включая Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Иорданию, Перу и Аргентину.

9 декабря органы здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что вакцина доказала свою эффективность на 86 процентов при промежуточном анализе поздних клинических испытаний. Вакцина уже одобрена в ОАЭ и Бахрейне.

Эта вакцина входит в число тех, которые уже используются в Китае в рамках программы выдачи разрешений на использование в чрезвычайных ситуациях, запущенной в июле.