Об этом сообщает ECNS.
Руководитель Китайской национальной фармацевтической группы Sinopharm Лию Джинжена сообщил, что вакцинироваться должны не все граждане страны.
В первую очередь вакцину предложат студентам и городским жителям. Вакцину пока не будут давать жителям сельской местности.
Он также рассказал, что уже принял обе дозы вакцины и не чувствует дискомфорта.
Представленная вакцина в июне прошла третий этап клинических испытаний в ОАЭ.
Вакцину производят в Пекине, запланированный объем – 120 миллионов доз в год. Также производственные мощности запустят в Ухане, где будут изготавливать по 100 миллионов доз в год.
Россия утверждает, что произвела “первую в мире вакцину” против COVID-19. Всемирная организация здравоохранения, а также в ряде европейских стран и учреждениях здравоохранения выразили свое недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.
- Представительница Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан полагает, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021-го года.
- Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новая вакцина от коронавируса, которую создали в России, вряд ли безопасная и эффективная.
- В Германии раскритиковали и поставили под сомнение заявление России о создании первой в мире вакцины против нового коронавируса COVID-19.
- Американская сторона отказалась принимать помощь от России в разработке вакцины от коронавируса, так как не считает значимыми достижения коллег в этой отрасли.