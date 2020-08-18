В Китае накануне зарегистрировали вакцину от коронавируса. Она будет готова и появится на рынке к концу декабря. Ее стоимость составит около 144 долларов за две дозы.

Об этом сообщает ECNS.

Руководитель Китайской национальной фармацевтической группы Sinopharm Лию Джинжена сообщил, что вакцинироваться должны не все граждане страны.

В первую очередь вакцину предложат студентам и городским жителям. Вакцину пока не будут давать жителям сельской местности.

Он также рассказал, что уже принял обе дозы вакцины и не чувствует дискомфорта.

Представленная вакцина в июне прошла третий этап клинических испытаний в ОАЭ.

Вакцину производят в Пекине, запланированный объем – 120 миллионов доз в год. Также производственные мощности запустят в Ухане, где будут изготавливать по 100 миллионов доз в год.

Россия утверждает, что произвела “первую в мире вакцину” против COVID-19. Всемирная организация здравоохранения, а также в ряде европейских стран и учреждениях здравоохранения выразили свое недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.