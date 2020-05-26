Главный военный командир Китая в Гонконге заявил, что армия готова защищать "национальный суверенитет" в городе за день до ожидаемых антиправительственных протестов.

Об этом идет речь в материале американской медиакомпании CNN.

Чэнь Даосян, командир НОАК в Гонконге, заявил, что армия готова защищать китайский суверенитет в Гонконге.

“Офицеры и солдаты гарнизона полны решимости, уверенности и способны защищать интересы национального суверенитета и развития, а также долгосрочное процветание и стабильность Гонконга”, – сказал Чен во вторник.

Он добавил, что новый закон о национальной безопасности Гонконга должен будет сдерживать “сепаратистские настроения”.

Отметим, гарнизон китайских войск находится в Гонконге с момента его передачи Китаю в 1997 году.

Предлагаемый закон о национальной безопасности, который также разрешает китайским службам безопасности работать в Гонконге, вызвал у многих опасения.

Напомним, на материковом Китае законы о национальной безопасности использовались для преследования правозащитников, адвокатов, журналистов и борцов за демократию.

Предлагаемый закон был встречен с возмущением в городе и со стороны международного сообщества.

В среду ожидается еще один протест, поскольку законодатели Гонконга соберутся для обсуждения предлагаемого закона.