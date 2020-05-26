Об этом идет речь в материале американской медиакомпании CNN.
Чэнь Даосян, командир НОАК в Гонконге, заявил, что армия готова защищать китайский суверенитет в Гонконге.
“Офицеры и солдаты гарнизона полны решимости, уверенности и способны защищать интересы национального суверенитета и развития, а также долгосрочное процветание и стабильность Гонконга”, – сказал Чен во вторник.
Он добавил, что новый закон о национальной безопасности Гонконга должен будет сдерживать “сепаратистские настроения”.
Отметим, гарнизон китайских войск находится в Гонконге с момента его передачи Китаю в 1997 году.
Предлагаемый закон о национальной безопасности, который также разрешает китайским службам безопасности работать в Гонконге, вызвал у многих опасения.
Напомним, на материковом Китае законы о национальной безопасности использовались для преследования правозащитников, адвокатов, журналистов и борцов за демократию.
Предлагаемый закон был встречен с возмущением в городе и со стороны международного сообщества.
В среду ожидается еще один протест, поскольку законодатели Гонконга соберутся для обсуждения предлагаемого закона.
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