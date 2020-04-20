Результаты опытов были опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv.
Отмечается, что вакцина является инактивированной. В скором времени стартуют ее клинические испытания на добровольцах.
“Две разные дозы (3 и 6 мкг) этой вакцины частично или полностью защитили обезьян от заражения COVID- 19”, – заявили ученые.
Для производства вакцины ученые собрали образцы жидкости из легких пациентов, страдающих от коронавируса в Китае, Италии, Испании и Великобритании.
По словам ученых, вакцина заставила организм мышей, крыс и приматов вырабатывать антитела, способные нейтрализовать как минимум десять различных штаммов коронавируса.
Позже медики проверили действие вакцины на макаках-резус. В удвоенных дозах вакцине оказалось под силу “полностью защитить” обезьян от коронавирусной инфекции.
При этом из-за вакцинации у обезьян после повторного контакта с вирусом не проявился чрезмерно активный иммунный ответ. Не вызывала процедура и других негативных последствий, которых чаще всего опасаются иммунологи. Как считают создатели вакцины, это позволяет перейти к клиническим испытаниям PiCoVacc на добровольцах, которые начнутся в ближайшее время.
Следует отметить, что эту статью ученых пока не рецензировали эксперты и редакторы научных журналов.
- ВОЗ сообщает, что сегодня ведется работа над 70 вакцинами от коронавируса, с тремя глобальными лабораториями.