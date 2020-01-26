Об этом сообщает агентство Xinhua.
Среди других возможных первых признаков заражения — головные боли, учащённое сердцебиение, ощущение стеснённости грудной клетки, общая усталость, мышечные боли.
По словам врачей, у некоторых пациентов не наблюдались ранее озвученные симптомы болезни: повышение температуры и кашель. По данным медиков, они появляются уже на поздних стадиях болезни.
Отсутствие очевидных специфических клинических проявлений увеличивает сложность диагностики, легко приводит к пропущенному диагнозу или ошибочному диагнозу и увеличивает вероятность заражения.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.
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