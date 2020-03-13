Об этом сообщает американское издание Bloomberg.
Уточняется, что в компании начали производство масок чуть менее месяца назад для того, чтобы бороться с китайским атипичным коронавирусом.
“Компания может делать 5 миллионов масок в день и продолжает наращивать мощности”, – сказано в сообщении.
Сообщается, что спрос на дезинфекторы и маски для лица резко возрос с распространением китайского атипичного коронавируса и создал дефицит в данной продукции.
По информации Национальной комиссии по развитию и реформам, Китай является крупнейшим в мире производителем масок. Их производство было увеличено до 54,8 миллиона в день с 22-го февраля 2020 года.
При этом остается неизвестным, как представитель автомобильной промышленности BYD в данный момент сравнивают количество произведенных масок с другими. Поскольку другие производители также заявляют о росте количества изготавливаемых продуктов на миллионы.
Также сообщается, что в Китае на данный момент занялись производством масок для лица на своих мощностях и другие огромные промышленные компании.
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