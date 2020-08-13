Китайский гигант ByteDance ведет переговоры с индийской Reliance Industries Limited о поддержке бизнеса TikTok в Индии.

Об этом пишет издание TechCrunch.

Приложение TikTok запретили в Индии с 29 июня из-за геополитической напряженности в отношениях с Китаем. Тогда под “горячую руку” индийских властей попали еще 58 других китайских приложений.

Индия была крупнейшим рынком TikTok за пределами Китая с более чем 200 миллионами пользователей. В ByteDance работает 2000 человек в стране, судьба которых зависит от способности компании либо убедить правительство позволить им работать, либо продать сервис.

Источники сообщили, что Reliance и ByteDance начали переговоры в конце прошлого месяца и еще не достигли соглашения.

По словам одного из источников, бизнес TikTok в Индии оценивается более чем в 3 миллиарда долларов.

В ByteDance не ответили на запрос о комментарии. Представитель Reliance от комментариев отказался.

Председателем совета директоров и основным владельцем индийской Reliance Industries является самый богатый человек Индии Мукеш Амбани, его доля в компании составляет 48%. В июле этого года Амбани обошел Илона Маска по состоянию, а также соучредителей Alphabet Inc. Сергея Брина и Ларри Пейджа и стал шестым в мировом рейтинге самых.