Об этом сообщает Bloomberg.
В комиссии по здравоохранению сообщили, что за сутки количество заболеваний новым коронавирусом достигло отметки 2 тысячи 714 человек.
Большинство заболевших и умерших – живут или приехали из Уханя (провинция Хубэй).
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 26 января отправился в Китай в связи со вспышкой коронавируса нового типа.
- По информации министерства охраны здоровья, по состоянию на 26 января в Украине еще не зафиксировано случаев заражения новым коронавирусом nCoV 2019.
- 27 января стало известно об одном случае коронавируса, зафиксированном в Киеве. Медики уверяют, что речь идет не о nCoV-2019.