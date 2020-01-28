В китайской провинции Хубэй, которую называют эпицентром распространения коронавируса 2019-nCoV, от неизвестного заболевания умерли по меньшей мере 106 человек.

Об этом сообщает Bloomberg.

В комиссии по здравоохранению сообщили, что за сутки количество заболеваний новым коронавирусом достигло отметки 2 тысячи 714 человек.

Большинство заболевших и умерших – живут или приехали из Уханя (провинция Хубэй).

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.