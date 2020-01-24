Об этом сообщает местное издание ChinaNews со ссылкой на комитет провинции по вопросам здравоохранения.

В частности, власти провинции сообщили о первой жертве коронавируса.

“По состоянию на 24:00 23 января в провинции Хэйлунцзян было зарегистрировано 4 подтвержденных случая пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, в том числе: один в Харбине, один в Муданьцзяне, один в Дацине и один погибший в Суйхуа, власти подтвердили это”, – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позднее Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин. По состоянию на 23 января известно о 18 жертвах китайского нетипичного коронавируса и более 500 заболевших.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать Минздрав, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы необычного заболевания.