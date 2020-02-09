На японском лайнере Diamond Princess, пребывающем на карантине с понедельника, обнаружили еще 6 случаев заражения китайским коронавирусом, среди заболевших – и гражданин Украины. Это впервые инфицированный украинец.

Об этом сообщает информагентство AP со ссылкой на данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

По состоянию на 9 февраля количество инфицированных китайским коронавирусом среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у порта Йокогама в Японии возросло до 70.

“Япония сообщила о еще шести случаях среди 3700 пассажиров и членов экипажа на карантинном круизном судне Diamond Princess, в результате чего число заражений на судне возросло до 70”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди зараженных коронавирусом – члены экипажа (четыре филиппинца и один украинец) и один 70-летний гражданин США.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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