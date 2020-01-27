Об этом сообщает шри-ланкийская новостная организация News First.

Сообщается, что министерство здравоохранения Шри-Ланки получило информацию о первом подтвержденном случае инфицирования новым коронавирусом 2019-nCoV. Заболевшая — 43-летняя гражданка Китая, прибывшая из провинции Хубэй в Китае, где коронавирус был зафиксирован впервые.

С 25 января месяца она находится в инфекционной больнице. Уже 27 января ее диагноз был подтвержден.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.