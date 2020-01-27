Об этом сообщает шри-ланкийская новостная организация News First.
Сообщается, что министерство здравоохранения Шри-Ланки получило информацию о первом подтвержденном случае инфицирования новым коронавирусом 2019-nCoV. Заболевшая — 43-летняя гражданка Китая, прибывшая из провинции Хубэй в Китае, где коронавирус был зафиксирован впервые.
С 25 января месяца она находится в инфекционной больнице. Уже 27 января ее диагноз был подтвержден.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.
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- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 26 января отправился в Китай в связи со вспышкой коронавируса нового типа.
- По информации министерства охраны здоровья, по состоянию на 26 января в Украине еще не зафиксировано случаев заражения новым коронавирусом nCoV 2019.
- 27 января стало известно об одном случае коронавируса, зафиксированном в Киеве. Медики уверяют, что речь идет не о nCoV-2019.