Об этом сообщает северокорейская газета.

Уточняется, что инфекция была обнуражена у жительницы столицы КНДР Пхеньяна.

Напомним, что ранее генеральный директор директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский заявлял, что в Украине на данный момент нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом. При этом, среди украинцев на круизном лайнере Diamond Princess, который отправили на карантин из-за вспышки вируса возле берегов Японии, таких случаев тоже нет.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.