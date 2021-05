Про це повідомляє місцеве видання Xinhua.

”Посадковий модуль з першим китайським марсоходом успішно приземлився на Червоній планеті рано вранці в суботу за пекінським часом”, – йдеться в повідомленні.

Tianwen-1, що складається з орбітального апарату, посадкового модуля і марсохода, був запущений з космодрому Веньчан на узбережжі острівної провінції Хайнань на півдні Китаю 23 липня 2020 року.

Космічний корабель вийшов на орбіту Марса в лютому після майже семи місяців подорожі в космосі і провів більше двох місяців, досліджуючи потенційні місця посадки.

Рано вранці в суботу космічний корабель почав знижуватися зі своєю паркувальної орбіти, і близько 4 години ранку вхідні капсула, в якій знаходився апарат, що спускається, і марсохід, відокремилися від орбітального апарату.

Після тригодинного польоту вхідні капсула зістикувалася з червоною планетою і увійшла в атмосферу Марса на висоті 125 км, почавши самий ризикований етап всієї місії.

China has now become the third country in history to touch down on Mars’ surface following the United States and the former Soviet Union.

