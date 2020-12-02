Во вторник Китай успешно посадил космический зонд Chang’e-5 на поверхность Луны в рамках миссии по отбору образцов лунного грунта.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Китай запустил зонд Chang’e-5 24 ноября. Миссия без экипажа, названная в честь мифической китайской богини Луны. Зонд должен собрать 2 кг лунного грунта, чтобы помочь ученым узнать больше о происхождении Луны.

Образцы аппарат соберет в ранее не посещаемой области на массивной лавовой равнине, известной как Oceanus Procellarum, или “Океан бурь”.

Если миссия будет завершена, как и планировалось, Китай станет третьей страной, получившей лунные образцы после Соединенных Штатов и Советского Союза.

Зонд просверлит землю с помощью роботизированной руки, а затем передаст образцы почвы и горных пород на другой аппарат, который взлетит и состыкуется с орбитальным модулем. Капсула с образцами прибудет в ​​регион Внутренняя Монголия.

Китай совершил свою первую посадку на Луну в 2013 году. В январе прошлого года зонд Chang’e-4 приземлился на обратной стороне Луны, став первым космическим зондом, сделавшим это.