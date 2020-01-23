Новый год 2020 по китайскому календарю Чунь Цзе приходится на первое новолуние года и припадает на 25 января. Животное-символ этого года - белая Крыса.

#Буквы рассказывают, как китайцы празднуют Новый год.

Для китайцев Новый год – очень важный праздник и отмечать они его могут до двух недель. Каждый Новый год выпадают на разные даты: от 12 января и до 19 февраля. В этом году Чунь Цзе будет длиться с 25 января по 30 января.

История праздника

Китайский Новый год, или или Праздник весны (Чунь Цзе) еще называют “Нянь”.

Согласно поверьям, Нань – это устрашающее чудовище с рогами на голове, что жило в Древнем Китае. Весь год оно жило на глубине моря, и лишь один раз в год выбиралось наружу. Накануне Нового года оно врывалось в поселение, ело скот и губило жизни людей. Крестьяне его очень боялись и перед Новым годом покидали свои жилища и бежали в горы, чтобы спрятаться от страшного зверя.

Так продолжалось до тех пор, пока китайцы случайно не узнали, что Нянь боится красного цвета и громкого шума.

Отсюда и пошла традиция украшать улицы и дома красными фонарями, запускать фейерверки и взрывать петарды, отпугивая Няня и злых духов.

Как отмечают Новый год?

Праздничный стол должен быть богатым, подают: мясо, рыбу, цзяоцзы (китайские пельмени, которые символизируют воплощение главных пожеланий), утку, курицу, свинину, сладости. Стоит отметить, что китайские клецки являются символом исполнения желаний. В некоторых регионах в такие клецки кладут монетки – кому они попадутся, того ждет успех.

Креветки у китайцев символизируют счастье и здоровье, высушенные устрицы – успех. Салат из сырой рыбы приносит удачу, а морские водоросли – процветание.

В Китае новогодние праздники — нерабочие.

Китайский Новый год отмечают и в других странах, где проживает много китайцев — Сингапуре, Малайзии. Некоторые компании дают своим сотрудникам выходные.

А еще праздник популярен во Вьетнаме, Лаосе, Таиланде.

Стоит отметить, что и в Украине его празднуют.

Что можно делать на Новый год?

Перед наступлением Нового года в доме следует навести порядок и избавиться от всего ненужного.

Встречать китайский Новый год-2020 лучше всего в белой и блестящей одежде. Также подойдет бежевый, кремовый или светло-серый. Наряд желательно украсить блестящими украшениями. Одежды с принтами кошек может отпугнуть белую Крысу. Это же касается и украшений для новогодней елки.

При этом существует противоположное мнение, согласно которому в год Белой Крысы нельзя одеваться в белый цвет, поскольку он считается цветом траура, запрещенным в праздник. Лучше выбрать наряд красного цвета.

Лучше встречать китайский Новый год-2020 без крепкого алкоголя, отдав предпочтение легким винам, шампанскому или коктейлям.

Что нельзя делать в Новый год?

Нельзя заводить разговоры о смерти, болезнях или событиях, произошедших в прошлом году.

В новогоднюю ночь нельзя мыть волосы, чтобы не смыть удачу; нельзя плакать, чтобы не провести наступивший год в слезах. Именно по этой причине в этот период детей не наказывают, даже если кажется, что они того заслуживают.

Нельзя надевать одежду с сочетанием черного и белого цветов.

Первые три дня Нового года нельзя убираться в доме. Считается, что в эти дни дом посещают добрые духи, которые несут удачу и счастье, оседая пылью на предметах. Если убраться, то из дома сметается все хорошее.

В первые два дня Нового года нельзя покупать новую обувь. Стоит отметить, что слово “обувь” в китайском языке созвучно со словом “тяжелый”.

Нельзя стричься – это может принести несчастье.

В первые праздничные дни нельзя пользоваться острыми предметами – ножами и вилками. Считается, что человек отрезает свое счастье.

Перед началом китайского Нового года обязательно надо раздать долги.

Что сулит китайский Новый год?

Самые удачные месяцы для деловой активности — февраль, апрель, август.

Наилучшее время для заключения брака — февраль, август, сентябрь.

Планировать детей лучше в августе или осенью.