Китайский фарфоровый сосуд XVIII века продали на аукционе во французском городе Бурж за 4,1 млн евро.

Об этом сообщается на сайте радиостанции France Bleu.

Сосуд принадлежал китайскому императору Цяньлуну. Его изначальная цена составляла 700 тыс. евро, и эксперты ожидали, что сосуд будет куплен за 1–2 млн евро. Однако аукцион превзошел все ожидания — покупатель из Китая предложил за него 4,1 млн евро.

С учетом всех расходов, отмечает радиостанция, его стоимость составит 4,94 млн евро.

Фото: francebleu.fr

Владельцами сосуда была французская семья, члены которой “никогда бы не представили такую сумму” для фарфорового сосуда высотой 50 см. Подобные вазы изготавливались парно. Второй сосуд был продан в Англии 13 лет назад за 4 млн евро.