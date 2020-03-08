Об этом сообщается на сайте радиостанции France Bleu.
Сосуд принадлежал китайскому императору Цяньлуну. Его изначальная цена составляла 700 тыс. евро, и эксперты ожидали, что сосуд будет куплен за 1–2 млн евро. Однако аукцион превзошел все ожидания — покупатель из Китая предложил за него 4,1 млн евро.
С учетом всех расходов, отмечает радиостанция, его стоимость составит 4,94 млн евро.
Фото: francebleu.fr
Владельцами сосуда была французская семья, члены которой “никогда бы не представили такую сумму” для фарфорового сосуда высотой 50 см. Подобные вазы изготавливались парно. Второй сосуд был продан в Англии 13 лет назад за 4 млн евро.
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