Відео опублікувала журналістка Мар’яна П’єцух у Facebook.
Під час захисту Киву попросили пояснити поняття “демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат”, яке він згадує у своїй дисертації.
На це він відповів: “Дякую за запитання. Зрозумів його повністю. Хочу сказати, що відповідь ми дамо в наступній нашій науковій роботі”.
Тема дисертації нардепа – “Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)”.
- Раніше повідомлялося, що у разі, якщо народний депутат України від “Опозиційної платформи — За життя” (ОПЗЖ) Ілля Кива стане кандидатом наук, його депутатська зарплатня зросте на 15%.
- Сьогодні Ілля Кива захистив дисертацію та став кандидатом наук із держуправління. На запитання кореспондента #Букв, чому пресу пускали вибірково та що за молодики його супроводжують, покликав журналіста “поговорити в туалет”.