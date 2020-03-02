Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива прокомментировал свой вызов в Офис генпрокурора Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, 22 января Генеральный прокурор Руслан Рябошапка открыл производство по факту нанесения народным депутатом Украины Ильей Кивой телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве.

Киву вызвали в Офис генерального прокурора, чтобы сообщить о подозрении в нанесении телесных повреждений посетителю ресторана в Киеве.

Кива эмоциональна отреагировал на вызов его в Офис генерального прокурора Украины и обрушился с оскорблениями в сторону Рябошапки. В частности депутат отметил, что Рябошапка не является профессионалом и назвал Генпрокурора “идиотом”, ведь, по его мнению, подозрение было вручено с нарушением процессуальных норм.

“Рябошляпа выписал мне, нарушая процессуальные нормы, подозрение по статье 125 части 1. И об этом он сообщил на сайте Генеральной прокуратуры. Идиот, себе выпиши о профнепригодности”, – написал нардеп.

Напомним, драка с участием народного депутата из фракции “Оппозиционная платформа – за жизнь” Ильи Кивы произошла в ресторане на улице Крещатик около 12 часов 22 января.

На опубликованном видео видно, как депутат подходит к другому мужчине и бьет его головой в лицо. В ответ мужчина наносит Киве удар в лицо.