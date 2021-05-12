Кива про брифінг щодо підозри Медведчуку: «Якщо на паркані «х*й» написано, це не значить, що туди баби кидаються»

Народний депутат від "ОПЗЖ" Ілля Кива, котрий нещодавно захистив кандидатську дисертацію, прокоментував брифінг правоохоронців щодо оголошення підозр його однопартійцям Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Заяву з цього приводу Кива зробив під час спільного з однопартійцями візиту до Офісу генпрокурора, повідомляють #Букви.

Як сповіщалося, 11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Того ж дня відбувся брифінг, на якому очільниця ОГП та голова СБУ Іван Баканов повідомили, що Козака та Медведчука підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на території Криму. Це пов’язано із трьома інцидентами, детальніше про які ми розповідали в матеріалі.

12 травня нардеп та кум Путіна Віктор Медведчук разом з Іллею Кивою та Вадимом Рабіновичем прийшли до Офісу генерального прокурора для отримання підозри.

Ілля Кива, який нещодавно захистив наукову дисертацію, відповідаючи на запитання журналістів щодо згаданого брифінгу правоохоронців, сказав:

“Брифінг… Ні, я брифінг чув. Але річ у тім… Послухайте… Знаєте… Можна, я вам хочу сказати… На паркані інколи “х*й” написано, але це не значить, що туди баби кидаються. Ви зрозуміли? Казати можна що завгодно”.

🔞 Вислів дня, від кандидата наук Іллі Киви pic.twitter.com/zFMkvFpYT1 — Букви (@Bykvu) May 12, 2021