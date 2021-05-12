Кива про брифінг щодо підозри Медведчуку: «Якщо на паркані «х*й» написано, це не значить, що туди баби кидаються»

Заяву з цього приводу Кива зробив під час спільного з однопартійцями візиту до Офісу генпрокурора, повідомляють #Букви.
Як сповіщалося, 11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.
Того ж дня відбувся брифінг, на якому очільниця ОГП та голова СБУ Іван Баканов повідомили, що Козака та Медведчука підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на території Криму. Це пов’язано із трьома інцидентами, детальніше про які ми розповідали в матеріалі.
12 травня нардеп та кум Путіна Віктор Медведчук разом з Іллею Кивою та Вадимом Рабіновичем прийшли до Офісу генерального прокурора для отримання підозри.
Ілля Кива, який нещодавно захистив наукову дисертацію, відповідаючи на запитання журналістів щодо згаданого брифінгу правоохоронців, сказав:
“Брифінг… Ні, я брифінг чув. Але річ у тім… Послухайте… Знаєте… Можна, я вам хочу сказати… На паркані інколи “х*й” написано, але це не значить, що туди баби кидаються. Ви зрозуміли? Казати можна що завгодно”.
🔞 Вислів дня, від кандидата наук Іллі Киви pic.twitter.com/zFMkvFpYT1
— Букви (@Bykvu) May 12, 2021
За словами очільника Служби безпеки України Івана Баканова, народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Тарас Козак переховується на території Росії. Щодо Медведчука в СБУ спершу заявляли, що він перебуває в Україні, але його шукають. Однопартієць Віктора Медведчука Ренат Кузьмін запевняв, що той перебуває в Україні й має намір доводити свою невинуватість.
“Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) назвала висування підозр Медведчуку та Козаку “помстою та розправою”.
- Нагадаємо, 19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна і голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Про те, які саме обмеження введено, за посиланням.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що санкції запроваджені “через фінансування тероризму”. Однак про підозру у пов’язаних з цим злочинах йому не оголосили. Очільники Офісу генпрокурора та Служби безпеки України розповіли, чому немає підозри у фінансуванні тероризму.