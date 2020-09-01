Кива и Медведчук сделали в Раде фото в поддержку Лукашенко

Народные депутаты от "Оппозиционной платформы — За життя" Илья Кива и Виктор Медведчук сфотографировались с белорусским флагом в парламенте в знак поддержки Александра Лукашенко.

Соответствующий пост опубликован на Facebook-странице Кивы.

Так Кива и Медведчук принесли на заседание парламента красно-зеленый флаг с орнаментом и сфотографировались на его фоне.

Кива опубликовал фото с подписью: “Мы с белорусским народом, который защитил конституционный строй и свою страну от захвата и порабощения!!!”.

Примечательно, что для фото Кива и Медведчук выбрали именно красно-зеленый флаг. Как #Буквы рассказывали ранее, этот флаг достался Беларуси в наследство от Советского Союза — убрали только изображение серпа и молота.

Этот флаг был утвержден указом президента Беларуси в 1995 году и ассоциируется именно с режимом Александра Лукашенко. Именно такие флаги можно заметить на митингах в его поддержку.

В то же время участники протестов против Лукашенко используют исключительно бело-красно-белый флаг — исторический национальный флаг Беларуси.

Ранее народный депутат от партии “Слуга народа” Александр Дубинский и нардеп от “Оппозиционной платформы — За життя” Вадим Рабинович опубликовали почти идентичные посты по поводу протестов в Беларуси. В них нардепы выступили в поддержку силового разгона протестующих.

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