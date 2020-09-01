Кива и Медведчук сделали в Раде фото в поддержку Лукашенко

Соответствующий пост опубликован на Facebook-странице Кивы.
Так Кива и Медведчук принесли на заседание парламента красно-зеленый флаг с орнаментом и сфотографировались на его фоне.
Кива опубликовал фото с подписью: “Мы с белорусским народом, который защитил конституционный строй и свою страну от захвата и порабощения!!!”.
Примечательно, что для фото Кива и Медведчук выбрали именно красно-зеленый флаг. Как #Буквы рассказывали ранее, этот флаг достался Беларуси в наследство от Советского Союза — убрали только изображение серпа и молота.
Этот флаг был утвержден указом президента Беларуси в 1995 году и ассоциируется именно с режимом Александра Лукашенко. Именно такие флаги можно заметить на митингах в его поддержку.
В то же время участники протестов против Лукашенко используют исключительно бело-красно-белый флаг — исторический национальный флаг Беларуси.
Ранее народный депутат от партии “Слуга народа” Александр Дубинский и нардеп от “Оппозиционной платформы — За життя” Вадим Рабинович опубликовали почти идентичные посты по поводу протестов в Беларуси. В них нардепы выступили в поддержку силового разгона протестующих.
Что происходит в Беларуси?
В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.
Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.
На второй день протестов СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.
Во время акций протеста погибли по меньшей мере 3 человека. 15 августа в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.
18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.
19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. В него стреляли силовики во время протестов.
- В субботу, 29 августа, в Минске тысячи женщин вышли на улицы города на марш солидарности.
- 30 августа в Минске и других городах Беларуси возобновились уличные акции протеста. Были задержания.
- Вечером протестующие пришли во Дворец Независимости, который является резиденцией президента Александра Лукашенко. Дорогу к резиденции перекрыли силовики.
- 1 сентября в Минске студенты вышли на протесты у своих университетов на улицы города с требованием об освобождении политзаключенных и проведения честных выборов. Их начали задерживать правоохранители.