Covid-19 Украина

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Кива и Медведчук сделали в Раде фото в поддержку Лукашенко

Народные депутаты от "Оппозиционной платформы — За життя" Илья Кива и Виктор Медведчук сфотографировались с белорусским флагом в парламенте в знак поддержки Александра Лукашенко.

Вторник, 1 сентября 2020, 20:13

Соответствующий пост опубликован на Facebook-странице Кивы.

Так Кива и Медведчук принесли на заседание парламента красно-зеленый флаг с орнаментом и сфотографировались на его фоне.

Кива опубликовал фото с подписью: “Мы с белорусским народом, который защитил конституционный строй и свою страну от захвата и порабощения!!!”.

Примечательно, что для фото Кива и Медведчук выбрали именно красно-зеленый флаг. Как #Буквы рассказывали ранее, этот флаг достался Беларуси в наследство от Советского Союза — убрали только изображение серпа и молота.

Этот флаг был утвержден указом президента Беларуси в 1995 году и ассоциируется именно с режимом Александра Лукашенко. Именно такие флаги можно заметить на митингах в его поддержку.

В то же время участники протестов против Лукашенко используют исключительно бело-красно-белый флаг — исторический национальный флаг Беларуси.

Ранее народный депутат от партии “Слуга народа” Александр Дубинский и нардеп от “Оппозиционной платформы — За життя” Вадим Рабинович опубликовали почти идентичные посты по поводу протестов в Беларуси. В них нардепы выступили в поддержку силового разгона протестующих.

Что происходит в Беларуси?

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.

На второй день протестов СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.

Во время акций протеста погибли по меньшей мере 3 человека. 15 августа в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.

18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.

19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий ШутовВ него стреляли силовики во время протестов.

Теги: Виктор Медведчук, Илья Кива, ОПЗЖ, протести в Білорусі

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