Народный депутат фракции "Оппозиционная платформа — За життя" Илья Кива рассказал историю о том, как его дед Филлип Денисович якобы был расстрелян львовянами в 1945-м году.

Соответствующий пост Кива опубликовал в Facebook.

В своем посте за 12 февраля Кива решил напомнить о событиях Второй мировой войны в собственной интерпретации.

В частности, он заявил о том, что жители Львова участвовали в массовых убийствах по приказу нацистского командования и прокляты за это.

“Хочу напомнить о “славных страницах” “доблестных” жителей Львова, чьи родственники участвовали в массовом убийстве беззащитных детей и женщин только для того, чтоб понравиться своим новым хозяевам-нацистам, пришедшим к ним в 41- ом году, которым они присягали на верность”, — пишет нардеп. “Вы прокляты за эти преступления до седьмого колена, на вас навсегда останется печать позора за это. И сегодня ваше желание почитать нацистких преступников, называя их героями, устанавливая им памятники и называя именами ублюдков улиц — тому очередное подтверждение”, — добавил он.

Пост Кива дополнил подборкой фотографий еврейских погромов во Львове 1941 года.

В ответ на этот пост пользователь по имени Андрей Стариков рассказал историю его деда, который, по его словам, был дислоцирован во Львов в 1945 году, однако не прожил там и дня из-за угроз со стороны местных жителей.

Кива поддержал Старикова и рассказал свою историю. Нардеп заявил, что местные жители расстреляли его деда, однако тому удалось выжить.

“Мой дед, Герой Советского Союза Кива Филипп Денисович, пройдя всю войну, в 45-м году был так же отправлен во Львов, где его расстреляли местные жители. Дед выжил, но память об этом осталась. У них фашизм в крови, который регулируется только страхом!”, — написал Кива.

Отметим, что проверить информацию Кивы о расстреле его деда, используя открытые источники, не удалось. В трех различных биографиях Филиппа Денисовича Кивы (1, 2, 3) не сообщается об упомянутом нардепом инциденте и его последствиях.

В то же время известно, что во Львове Филипп Кива прожил по меньшей мере 3 года после завершения войны, так как проходил там обучение в партийной школе. В этом же городе он работал инструктором Железнодорожного райкома партии.

Стоит обратить внимание и на то, что в своем посте Кива использует в отношении Львова и львовян шовинистсткую риторику, разжигает вражду и ненависть к жителям западных областей Украины.

Его пост содержит тезисы, которые активно используются Россией в информационной войне против Украины. В течение долгих лет Россия распространяет миф о “львовских фашистах”. Этот же миф подкрепляется российскими СМИ. К примеру, этому посвящена статья “Московского комсомольца” за 2008 год:

Аналогичные материалы публикуются и сегодня. Вот, к примеру, материал “Ленты” за 2019 год:

Немецкий режиссер Якоб Пройс (правда, отслуживший в России и получивший образование в Москве) в 2011 году даже анонсировал, что снимет фильм, разоблачающий львовских фашистов. На момент анонса фильма Пройс был во Львове лишь однажды — в начале 2000-х. На сегодня этот фильм все еще не снят.