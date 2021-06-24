Народному депутату Іллі Киві, який раніше назвав Другу світову війну "Великою Вітчизняною", вручили повістку через шапку з радянською символікою. Його кличуть на допит як свідка.

Про це депутат розповів у своєму Telegram-каналі.

“Заарештувати за шапку! Мій дід — герой Радянського Союзу — мною пишався б! Володимире Олександровичу, у нас точно не фашистська Німеччина?” – написав Кива.

Кива повідомив, що на 30 червня його викликають до Офісу генпрокурора за свідка.

За словами Киви, працівники Офісу генпрокурора та оперативники ДБР прийшли до нього в спорт-клуб. Кива повідомив, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 436-1 Кримінального кодексу (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів).

На відео Кива розповів, що завжди возить шапку із зіркою з собою і додав, що готовий бути покараним за цією статтею

На ще одному записі нардеп прощався з правоохоронцями та заявив їм: “Ми скоро до влади прийдемо – усі в цій шапці ходити будемо”.

До слова, 26 квітня Ілля Кива захистив дисертацію та став кандидатом наук з держуправління. Його дисертація містила підроблені довідки, посилання на його наукові статті та виступи, яких не існує, вигадані терміни тощо.

Під час захисту він не зміг відповісти на запитання, який зміст він вкладає в поняття “демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат” і пообіцяв зробити це “в наступній роботі”.

Журналістів на захист не допустили. Після захисту Кива у відповідь на запитання кореспондента #Букв щодо недопущення преси відповів запрошенням “поговорити в туалеті”.

Так само не було допущено Данила Мокрика. Він звернувся до правоохоронців, його вже допитали у цій справі.

Захист нардепом дисертації з держуправління і отримання ним звання кандидата наук спровокувало протести тих, хто отримав або збирався отримати аналогічне звання.

Депутати Львівської обласної ради звернулися до президента Володимира Зеленського, парламенту та уряду щодо скасування рішення про присудження наукового ступеня Киві.

28 квітня нардеп заявив, що наукового керівника, який допомагав йому із дисертацією, звільнили з роботи.