Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.
Радостную новость своим поклонникам 35-летняя певица решила сообщить через Instagram Live.
Сегодня, 5 марта, она представила видео на романтическую песню “Never Worn White”, которая посвященная истории любви с Блумом. Пара вместе с 2016 года.
Перри заявила, что ее беременность – “возможно, самый долгий секрет”, который она “когда-либо должна хранила”. Певица также добавила, что она и ее жених Орландо Блум счастливы, ожидая своего первого ребенка.
Стоит отметить, что первые ноты клипа – это марш Мендельсона.
Заканчивается клип тем, что певица нежно гладит свой уже не маленький живот.
- Ранее сообщалось, что украинская певица Джамала ожидает появления на свет своего второго ребенка.