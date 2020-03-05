Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

Радостную новость своим поклонникам 35-летняя певица решила сообщить через Instagram Live.

Сегодня, 5 марта, она представила видео на романтическую песню “Never Worn White”, которая посвященная истории любви с Блумом. Пара вместе с 2016 года.

Перри заявила, что ее беременность – “возможно, самый долгий секрет”, который она “когда-либо должна хранила”. Певица также добавила, что она и ее жених Орландо Блум счастливы, ожидая своего первого ребенка.

Стоит отметить, что первые ноты клипа – это марш Мендельсона.

Заканчивается клип тем, что певица нежно гладит свой уже не маленький живот.