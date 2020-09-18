Действующего мэра Киева Виталия Кличко официально выдвинули на пост столичного градоначальника от партии "УДАР" на предстоящих местных выборах, назначенных на 25 октября.

Об этом проинформировали в пресс-службе политика.

Соответствующее решение было принято сегодня на собрании Киевской городской местной организации политической партии “УДАР”.

Кроме того, партия утвердила список кандидатов от партии “УДАР” в Киевсовет.

В первую десятку вошли:

1. Виталий Кличко, мэр Киева;

2. Александр Шовковский, известный футболист, бывший вратарь киевского “Динамо”;

3. Юлия Лымарь, бывший депутат Киевсовета от УДАРа;

4. Екатерина Кириченко, депутат Киевсовета 7 созыва от партии УДАР, помощница нардепа 8-го созыва Дмитрия Андриевского;

5. Владислав Андронов, бывший госсекретарь Министерства аграрной политики;

6. Роман Романюк, нардеп 7-8 созывов;

7. Дмитрий Белоцерковец, советник городского главы, нардеп 8-го созыва;

8. Владимир Бондаренко, советник мэра Киева, экс-руководитель аппарата КГГА;

9. Леся Петровская, сурдопереводчик;

10. Юлия Хан, глава департамента молодежи и спорта КГГА.

Во время собрания было отмечено, что УДАР идет на местные выборы самостоятельно.