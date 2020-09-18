Об этом проинформировали в пресс-службе политика.
Соответствующее решение было принято сегодня на собрании Киевской городской местной организации политической партии “УДАР”.
Кроме того, партия утвердила список кандидатов от партии “УДАР” в Киевсовет.
В первую десятку вошли:
1. Виталий Кличко, мэр Киева;
2. Александр Шовковский, известный футболист, бывший вратарь киевского “Динамо”;
3. Юлия Лымарь, бывший депутат Киевсовета от УДАРа;
4. Екатерина Кириченко, депутат Киевсовета 7 созыва от партии УДАР, помощница нардепа 8-го созыва Дмитрия Андриевского;
5. Владислав Андронов, бывший госсекретарь Министерства аграрной политики;
6. Роман Романюк, нардеп 7-8 созывов;
7. Дмитрий Белоцерковец, советник городского главы, нардеп 8-го созыва;
8. Владимир Бондаренко, советник мэра Киева, экс-руководитель аппарата КГГА;
9. Леся Петровская, сурдопереводчик;
10. Юлия Хан, глава департамента молодежи и спорта КГГА.
Во время собрания было отмечено, что УДАР идет на местные выборы самостоятельно.
- 16 сентября на съезде партия “Европейская Солидарность” напомнила, что в 2015 году делегировала на должность киевского городского головы действующего мэра Виталия Кличко. Партия объявила о намерении поддержать его и на грядущих выборах.
- Впоследствии Виталий Кличко поблагодарил “другие политические силы” и в очередной раз подчеркнул, что его партия пойдет на выборы самостоятельно.